Allerta meteo, viabilità e scuole: "Le chiusure vanno regolamentate a livello regionale"

La Spezia - A fare la differenza, nei giorni in cui il maltempo si è rivelato più violento, è stata la rete di Protezione civile che si è attivata in tutta la provincia anche se a continuare a far riflettere è il tema della chiusura delle scuole. Aspetto sul quale si è soffermato Solari, consigliere provinciale con delega alla viabilità e primo cittadino di Carro.

"Durante le allerte in cui il maltempo si è scatenato con maggiore intensità - ha spiegato -, il 3 di novembre, ho ricevuto aiuti anche dalla squadra di Protezione civile di Porto Venere. Questo schema si è ripetuto anche in altri Comuni. La rete è positiva e funziona bene. Io nel mio Comune ho un grandissimo aiuto da parte della Pubblica assistenza, i ragazzi sono sempre pronti a intervenire".

"Va però regolarizzato il tema dell'apertura delle scuole - ha proseguito Solari - che si lega a quello della viabilità. Dalla Val di Vara partono mille ragazzi magari con un allerta arancione mentre magari l'area dello Spezzino è già fuori dall'allerta. Molti genitori non se la sentono di far partire i propri figli anche se ci sono le scuole aperte. Per risolvere questa situazione è necessaria un'azione a livello regionale perché bisogna uniformarsi senza dimenticare la vastità e la diversità di tutto il territorio provinciale che per alcuni aspetti somigliano anche alle regioni limitrofe. Non possiamo mettere a rischio gli studenti".