Allerta gialla in arrivo, Coc aperto

La Spezia - Il servizio di Protezione Civile della Regione Liguria ha emanato Allerta GIALLA, il grado più basso, per pioggia e temporali, a partire dalle ore 13 di oggi, venerdì 22 novembre, fino alle 23.59 di domani, sabato 23 novembre.



Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile coglie l’occasione per ricordare le misure di autoprotezione, in particolare per le zone a più alta probabilità di allagamento e in quelle collinari dove più alto è il rischio di frane.



In caso di forti piogge si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti in auto e, per le aree più soggette ad allagamento, di porre paratie a protezione dei locali siti a livello strada.



Sarà possibile seguire tutti gli aggiornamento sul sito: www.allertaliguria.gov.it.