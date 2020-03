Allerta gialla, chiusi tre tratti di provinciali. Limitazioni anche a Vezzano

La Spezia - A causa dello stato di allerta gialla, in applicazione dell'Ordinanza vigente in materia di circolazione su alcuni tratti della viabilità provinciale, dalle ore 08:00 di lunedì 2 marzo sono temporaneamente chiuse alla circolazione le seguenti tratte provinciali: SP 38 nel tratto dopo l'abitato di Pignone in direzione Monterosso al Mare, SP 16 nel tratto tra il bivio di Carozzo e Vezzano Ligure capoluogo, SP 43 nel tratto in prossimità di loc. Chiesanuova a Levanto.



Il Comune di Vezzano annuncia invece la chiusura dei tratti di strada interessati dalle frane di Carozzo e via della Stazione.