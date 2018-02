Allerta arancione per neve, scuole chiuse in tutta la provincia

La Spezia - "Si comunica la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori della provincia della Spezia". Il messaggio è stato pubblicato sul sito dell'Ente che precisa: "Per quanto riguarda le scuole di altro ordine e grado, compete ai Sindaci di ogni Comune emettere analoga ordinanza".



Scuole di ogni ordine e grado (asili e scuole dell'infanzia comprese) chiuse nella giornata di domani, giovedì 1° marzo in tutta la provincia della Spezia.



Lo comunicano i Comuni stessi in seguito all'emanazione dell'allerta arancione per neve a partire dalla mezzanotte sino alle 18 (leggi qui). La Coc degli Stagnoni (tel.0187501172) terrà costantemente monitorata l’evoluzione della situazione. Si coglie l’occasione per ricordare le misure di autoprotezione e si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti.



(notizia in aggiornamento)