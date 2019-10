Allerta arancione, la notte fila liscia. Lo scirocco alza le temperature

La Spezia - E' trascorsa senza problemi l'annunciata notte di maltempo nello Spezzino: dalle 22 di ieri è scattata l'allerta arancione ma al momento la situazione è assolutamnete sotto controllo e al di là di un cielo minaccioso e di temperature a dir poco anomale, la pioggia almeno sula costa è solo una promessa. Il vento caldo umido mantiene elevate le temperature: alla Spezia massima attualmente a 21 gradi. Si registrano allagamenti localizzati e piccoli smottamenti negli entroterra, i livelli dei torrenti della zona sono tutti in aumento ma il maltempo al momento riguarda solo una metà della Liguria, da Genova a Ventimiglia. Scuole chiuse in tutta la provincia, eccezion fatta per quelle del comune capoluogo che come Genova ha scelto di tenerle aperte. Per ora insomma nessun problema.