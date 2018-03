Allergeni non indicati, multa per pescheria e supermercato

Intervento della Capitaneria di porto.

La Spezia - Nella giornata di oggi, mercoledì 14 marzo, gli uomini della Capitaneria di porto spezzina, nell’ambito della consueta attività di vigilanza lungo la filiera ittica, hanno controllato diversi esercizi commerciali nella città di Modena, sanzionando una pescheria ed un supermercato per l’omessa indicazione delle sostanze allergizzanti presenti nei prodotti ittici esposti in vendita con una sanzione amministrativa di quasi 1.200 euro per ciascuna delle due attività.



Con l’occasione, si ricorda al consumatore che il prodotto ittico in vendita deve riportare sull’etichetta qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze. Tale ingrediente deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per stile o colore di sfondo, ed, in mancanza di un elenco di ingredienti, la presenza di allergeni deve essere indicata come segue: «contiene…».

Nel caso in questione si trattava di prodotti ittici esposti in vendita sfusi ma in origine preconfezionati denominati “gamberi orientali decongelati”, “calamari decongelati”, “code di mazzancolle decongelate” e “gamberi argentini decongelati”.

I controlli, svolti settimanalmente dalla Capitaneria di porto spezzina, continueranno nei prossimi giorni nel territorio spezzino ed anche nelle principali città dell’Emilia Romagna e della Lombardia sotto il diretto coordinamento della Direzione Marittima di Genova.