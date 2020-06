Allagamenti e disagi per le piogge di giovedì, il sistema idrico richiede interventi urgenti

La Spezia - "Ogni volta che piove succede questo". Sembra che si siano messi d'accordo i lettori che ci hanno inviato nelle scorse ore un video e una fotografia che ritraggono rispettivamente la strada provinciale 530 all'altezza delle scuole di Marola e Via Gioberti, all'altezza del civico 24.

In entrambi i casi, con le debite proporzioni dovute alle differenti dimensioni delle sedi stradali, le piogge di ieri - copiose solamente a tratti - hanno provocato l'allagamento della strada.



La problematica della Napoleonica è nota da tempo e l'interlocutore al quale gli abitanti si rivolgono per collocare una grata di qualche decina di centimetri per consentire all'acqua di defluire è la Provincia della Spezia.

In Via Gioberti il problema si presenta periodicamente, ma non era ancora diventato oggetto di articoli da parte di CDS. Ebbene, in quel punto dove la pendenza del selciato convoglia tutta la pioggia c'è una grata, ma il deflusso è praticamente nullo. E quello inquadrato nel video sembra proprio essere l'unico tombino verso il quale si dirige l'acqua in quel tratto di strada. E in questo caso l'appello a risolvere il problema che si ripete èì rivolto al Comune della Spezia.