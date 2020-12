Alla Spezia tredici nuovi positivi nel giorno di Natale. Ora sono 810

La Spezia - Sono 34 in Liguria i nuovi positivi delle ultime 24 ore, a fronte di 521 tamponi molecolari effettuati. Emerge dal consueto bollettino di Alisa sulla base dei dati forniti dalle singole Asl. Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata. Di seguito il dettaglio:



IMPERIA (Asl 1): 0

SAVONA (Asl 2): 18

GENOVA: 3, di cui: 2 in Asl3 e 1 in Asl4

LA SPEZIA (Asl 5): 13

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0



Totale tamponi molecolari effettuati 694.040, ieri 521

Totale TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI EFFETTUATI ( dal 02/11/2020) 145.966, ieri 523

Totale CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 59.005, ieri 34

Totale CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 5794, ieri 12



CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 1067

LA SPEZIA 810

IMPERIA 420

GENOVA 3121

Residenti fuori Regione/Estero 160

altro/in fase di verifica 216

Totale 5.794



Ospedalizzati

Liguria 738 bassa e media terapia intensiva, 66 in terapia intensiva, 11 in più nelle ultime 24 ore

ASL1 50 bassa e media terapia intensiv 4 rianimazione, 1 in più nelle ultime 24 ore

ASL2 118 bassa e media terapia intensiva 14 rianimazione, 3 in meno nelle ultime 24 ore

San Martino 211 bassa e media terapia intensiva 27 rianimazione, 4 in più nelle ultime 24 ore

Osp. Evangelico 1 bassa e media terapia intensiva 0 0

Ospedale Galliera 90 bassa e media terapia intensiva, 5 rianimazione, 1 in più nelle ultime 24 ore

Ospedale Gaslini 3 bassa e media terapia intensiva, 0 rianimazione, 1 in più nelle ultime 24 ore

ASL3 globale 66 bassa e media terapia intensiva, 5 rianimazione, 1 in meno nelle ultime 24 ore

ASL 3 Villa Scassi 66 bassa e media terapia intensiva 5, rianimazione, 1 in meno nelle ultime 24 ore

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 75 bassa e media terapia intensiva 5, rianimazione, 2 in più nelle ultime 24 ore

ASL4 Sestri Levante 75 bassa e media terapia intensiva 5, rianimazione, 2 in più nelle ultime 24 ore

ASL4 Lavagna 0 0 0

ASL4 Rapallo 0 0 0



Asl 5 complessivo 124 bassa e media terapia intensiva, 6 rianimazione, 6 in più nelle ultime 24 ore

ASL5 Sarzana 115 bassa e media terapia intensiva, 5 rianimazione, 4 in più nelle ultime 24 ore

ASL5 Spezia 9 bassa e media terapia intensiva, 1 rianimazione, 2 in più nelle ultime 24 ore



Deceduti: 2844 totali, 2 nelle ultime 24 ore (due donne di 76 e 92 morte al San Martino e Galliera, Genova)

Isolamento domiciliare 4934, 8 in meno rispetto alle ultime 24 ore

Guariti(pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dal'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020): 50367, 44 in più rispetto alle ultime 24 ore



Sorveglianza attiva.

Asl1 - 870

Asl 2 - 691

Asl3 - 2910

Asl4 - 531

Asl5 - 638

Liguria - 5640