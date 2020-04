Alla Spezia i Covid positivi raggiungono quota 500

La Spezia - Il bollettino di Pasqua registra quota 4.295 persone positive al Covid-19 in Liguria, 39 in più rispetto a ieri e sono 749 i deceduti dall’inizio dell’emergenza (+ 15). I test effettuati sono 21.983 (1.095 più di ieri). Sono al domicilio 2155 persone (27meno di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 964 persone (39 più di ieri). I guariti con due test consecutivi negativi sono 448 (64 più di ieri). Sempre secondo i dati messi a disposizione da Alisa e Ministero, dei positivi totali, sono 1176 gli ospedalizzati (più 27 rispetto a ieri), di cui 144 in terapia intensiva (meno di ieri), così suddivisi:

Asl 1 – 183 (di cui 21 in terapia intensiva)

Asl 2 – 159 (di cui 23 in terapia intensiva)

San Martino – 303 (di cui 39 in terapia intensiva)

Evangelico – 57 (di cui 5 in terapia intensiva)

Ospedale Galliera – 136 (di cui 10 in terapia intensiva)

Gaslini – 3

Asl 3 Villa Scassi – 168 (di cui 22 in terapia intensiva)

Asl 3 Gallino Pontedecimo – 5

Asl 4 – 51 (di cui 8 in terapia intensiva)

Asl 5 – 109, uno in meno di ieri (di cui 16 in terapia intensiva, stabili rispetto a ieri)



I positivi divisi per provincia sono:

Genova - 2372

Savona - 630

Imperia – 740

La Spezia – 500 (ieri erano 478)



53 sono in fase di verifica



Le persone in sorveglianza attiva sono 3333, così suddivise:

Asl 1 – 920

Asl 2 – 657

Asl 3 – 870

Asl 4 – 375

Asl 5 – 511 (ieri erano 515)