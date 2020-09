All'esame di guida con l'auricolare per farsi suggerire le risposte

La Spezia - Nella mattinata di venerdì scorso, la Polizia Stradale spezzina ha denunciato per truffa in concorso con ignoti un 41enne domiciliato a Rapallo. Il candidato si era presentato presso la motorizzazione della Spezia per sostenere l’esame per il rilascio della patente di guida. Durante l’esame è stato notato in atteggiamenti sospetti dal personale, che ha avvisato immediatamente la Polizia Stradale. Sul posto gli agenti della polizia giudiziaria hanno rinvenuto un microauricolare collegato ad un cellulare attraverso il quale il candidato riusciva a comunicare con l’esterno e ricevere suggerimenti per il superamento dell’esame teorico.

L’uomo è stato quindi respinto all’esame e denunciato in stato di libertà per truffa.

Ulteriori indagini sono in corso per dare un nome ai complici che dall’esterno gli suggerivano le risposte.