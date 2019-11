Alimentatori e generatori non conformi distrutti dopo un'azione delle Dogane

La Spezia - Nell’ambito dei controlli in merito alla sicurezza dei prodotti in ingresso sul territorio unionale, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli Ufficio Dogane di La Spezia, hanno individuato all’interno di una partita di macchinari e utensili in importazione dalla Cina 30 motori e 50 alimentatori sprovvisti della marchiatura CE ai sensi del Reg. (CE) 765/2008.

L’ufficio ha quindi interpellato il Ministero per lo Sviluppo Economico, che ha confermato la non conformità della merce ai requisiti della sicurezza elettrica. La società importatrice ha pertanto richiesto di provvedere alla distruzione dei prodotti, avvenuta sotto controllo doganale nei giorni successivi.

Alla parte è stata quindi contestata la tentata immissione sul mercato di prodotti elettrici non conformi ai requisiti della sicurezza elettrica con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.