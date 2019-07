Alcol in centro, gli spezzini 'fanno i bravi'

La Spezia - Il comando della Polizia Municipale spezzina d'intesa con l'assessore Comunale alla Sicurezza Gianmarco Medusei ha disposto nella serata di venerdì una serie di controlli che sono proseguiti anche in orario notturno con personale in abiti civili per verificare il rispetto dell'ordinanza del sindaco che vieta dopo le 21 la vendita per asporto di bevande alcoliche o in contenitori di vetro e con pattuglie che hanno organizzato controlli stradali nell'Umbertino e in centro finalizzati ad accertare la guida di veicoli sotto l'influenza di sostanze alcoliche.

I controlli sul rispetto dell'ordinanza, svoltisi in centro e nell'Umbertino, hanno dato esito positivo con il sostanziale rispetto accertato di quanto prescritto dall'autorità comunale. Peraltro nel caso di un market etnico vicino alla stazione ferroviaria, il gestore, di nazionalità bengalese e regolare sul territorio nazionale, è stato sorpreso mentre vendeva bottiglie di birra a turisti. A seguito di ispezione del locale è stato contestato a suo carico un verbale di 1000 euro per violazione dell'ordinanza.



Più rilevanti gli esiti dei controlli stradali. Una persona di nazionalità inglese è stata sorpresa alla guida di un autoveicolo con tasso alcolemico superiore a 1 gl e quindi denunciato all'autorità giudiziaria con contestuale ritiro della patente di guida. Quattro persone di cui tre stranieri extracomunitari sono stati sanzionati con verbali di € 544 e contestuale ritiro della patente perché guidavano i veicoli con tasso alcolemico pari a circa 0,70 gl e comunque superiore a 0,50 gl. Un conducente di motociclo trentenne di nazionalità albanese è stato sorpreso alla guida dello stesso con assicurazione scaduta da oltre 1 anno. Gli agenti del comando di Via La Marmora hanno provveduto al sequestro del mezzo e alla contestazione del verbale di importo pari a €800. Un altro conducente infine è stato sanzionato per guida con patente scaduta da diversi mesi anche in tal caso provvedendo al ritiro della patente. Alcuni conducenti di velocipedi prevalentemente di nazionalità straniera sono stati sanzionati con verbali di importo pari a € 100 per la guida degli stessi in orario serale senza dispositivi di luminosità in opera.