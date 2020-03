Alcol a minorenne, multa e rischio sospensione per un minimarket

La Spezia - Prosegue l'offensiva della Polizia Locale per contrastare il fenomeno della vendita di alcol a minori nella movida del fine settimana. Anche ieri sera agenti in borghese della Polizia locale, nell'ambito di un servizio disposto dal Comando di Via Lamarmora d'intesa con l'assessore alla sicurezza Gianmarco Medusei, hanno colto sul fatto un 16enne uscito da un market del centro storico nascondendo nel giubbotto una bottiglia di birra. Il gestore dell'attività commerciale, di nazionalità bengalese, è stato verbalizzato con una sanzione di 333 euro e rischia la sospensione dell'attività fino a tre mesi se la Polizia locale accerterà la recidività di tale comportamento. Una sanzione pari a mille euro è stata poi contestata dagli agenti a carico di un esercizio commerciale etnico per la violazione dell'ordinanza del sindaco Peracchini che vieta la vendita per asporto di bevande alcoliche dopo le ore 21. Infine il gestore di un esercizio pubblico nella zona adiacente a Piazza Beverini, molto frequentata da giovani in orario serale, è stato sanzionato perché dopo la mezzanotte faceva musica all'esterno a tutto volume privo peraltro della valutazione d'impatto acustico e quindi dell'autorizzazione a fare musica nel locale. A suo carico un verbale di contestazione di 1032 euro. Altri locali, in particolare market etnici, anche nel quartiere Umbertino, sono stati oggetto del controllo senza che siano state violazioni di alcun genere.