Alberi pericolanti, traffico in tilt al risveglio

Via San Bartolomeo interrotta in attesa che il porto stacchi la corrente alla linea ferroviaria. Chiuse le strade attorno ai Giardini Pubblici, interrotte Via Genova e Via Lunigiana. Viale Amendola è un tappeto di rami.

La Spezia - Strade chiuse e traffico in tilt in molte parti della città, mentre una timida luce si affaccia ormai sui danni provocati dal maltempo di queste ore. Code lungo Viale Amendola e Viale Italia in questi minuti: la prima è cosparsa di rami e detriti e va percorsa con la massima prudenza.

Chiusa Via San Bartolomeo dove è necessario tagliare alcuni rami dei platani che sono stati indeboliti dal vento e ora sono pericolanti. L'operazione non sarà immediata visto che nello stesso spazio aereo passano i cavi dell'alta tensione che servono la ferrovia del porto: bisognerà aspettare che la corrente venga interrotta per poter agire.



In centro storico, chiuse Via Cadorna e Via Diaz ai lati del Palco della Musica e dei Giardini Storici per caduta rami. Alla Chiappa è interrotta l'Aurelia, ovvero Via Genova, fino all'osteria Caran per permettere ai Vigili del fuoco di controllare i tetti di alcune abitazioni da cui il vento ha sradicato le tegole durante la notte.



A Migliarina, vhiusa Via Lunigiana all'altezza di Corso Nazionale in direzione Sarzana. Chiusa anche Via delle Pianazze per un albero caduto, lo stesso è successo in Via Valdilocchi dove un tronco è finito appoggiato alla recinzione esterna della centrale Enel. La strada rimane percorribile in questo momento.