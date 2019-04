Al sit in degli studenti del Capellini spuntano i fumogeni dei neofascisti

Il rappresentante d'istituto: "Non era la nostra protesta ufficiale".

La Spezia - "Non era assolutamente quella la forma di protesta che avevamo deciso ieri per sensibilizzare sul tema delle strutture scolastiche fatiscenti". Ha il desiderio di mettere i puntini sulle "i" Luca Berettieri, per evitare manipolazioni che ai tempi dei social sono semplici da mettere in pratica. Una foto, una didascalia e la propaganda è servita. I fumogeni accesi da Blocco Studentesco, realtà giovanile di estrema destra, all'esterno dell'Itis "Capellini-Sauro" sono stati un gesto estemporaneo, non concordato con gli studenti stessi dell'istituto tecnico a quanto si apprende dalle rappresentanze ufficiali dell'istituto.



"Noi avevamo deciso di organizzare un sit in e poi di procedere a un'assemblea in cui speravamo di avere l'opportunità di parlare con un emissario della Provincia per mostrargli le condizioni delle nostre scuole - dice Berrettieri - Invece all'ingresso è partita questa messa in scena con lancio di fumogeni. Erano un gruppo esiguo, molti neanche parte della scuola". Si sono però mischiati al grosso degli studenti, in quello che molti hanno interpretato come un tentativo di "intestarsi" la protesta e mettersi a capo di una folla che era lì con altri scopi.



Per la cronaca l'assemblea si è poi tenuta, una volta che gli studenti sono riusciti ad entrare nell'istituto. Ne nascerà un documento da presentare alla Consulta degli studenti e poi alle autorità. Ieri la pioggia torrenziale che si è abbattuta sulla provincia ha letteralmente allagato le classi filtrando attraverso le finestre, ha inondato la palestra cadendo direttamente dalla copertura. Non sono stati risparmiati neanche i laboratori, pieni di delicate attrezzature elettriche. Un episodio che ha spinto gli studenti alla mobilitazione.