Al mercato del venerdì senza mascherina e con la droga in tasca

La Spezia - Gironzolavano senza mascherina e documenti tra i banchi del mercato del venerdì in Viale Garibaldi. A finire nei guai sono due cittadini marocchini di 30 e 32 anni. Come se non bastasse uno dei due, davanti alla Polizia municipale, hanno cercato di disfarsi di un involucro contenente sei grammi di hashish. La mattinata dei due uomini fermati è finita con una sanzione, di 400 euro a testa, perché non indossavano la mascherina e per chi ha gettato la droga a terra è scattata anche una segnalazione alla prefettura come assuntore.

Ma non è finita qui. Perché una volta fermati gli agenti del reparto sicurezza hanno scoperto che i due non erano in regola sul territorio nazionale e, come detto, sprovvisti dei documenti.



Tutto era cominciato pochi minuti prima nell'ambito di una serie di controlli mirati, contro l'assembramento, all'interno del mercato cittadino. La coppia avvistata senza mascherina è stata seguita e fermata anche con l'aiuto dei volonari dell'associazione "Amici della Polizia di Stato". La droga gettata a terra è stata recuperata e sequestrata.



(foto: repertorio)