Al lavoro senza mascherina, auto senza assicurazione e due arresti. Il bilancio dei carabinieri

La Spezia - Raffica di sanzioni a un fruttivendolo e ai suoi dipendenti. Altre due persone sono state arrestate. E' il bilancio delle attività di controllo condotte dai Carabinieri della Spezia che in questi giorni stanno battendo palmo a palmo tutto il territorio con particolare attenzione al rispetto delle normative anticovid e al traffico veicolare.

Sono 175 le persone controllate e in quest'ambito i carabinieri hanno multato il titolare di un fruttivendolo di Via Veneto perché sia lui che i suoi dipendenti lavoravano senza mascherine nonostante all'interno del negozio ci fossero anche dei clienti in attesa. Non solo, nell'ambito dei controlli veicolari i carabinieri hanno sorpreso anche due automobilisti senza assicurazione: per loro è scattato il sequestro del mezzo.

I carabinieri nell'ambito di questi servizi sul territorio hanno arrestato due persone, un uomo e una donna. Il primo è un dominicano di 36 anni che ha violato l'affidamento in prova ai servizi sociali e sorpreso fuori casa in orario notturno, in quel contesto ha aggredito anche i pubblici ufficiali che lo avevano fermato. Ora è a Villa Andreini. Una donna invece è stata accompagnata nel carcere femminile di Ponte decimo per scontare una pena di due anni e due mesi di reclusione per pregressi reati di rapina e lesioni personali commessi alla Spezia nell’anno 2014.