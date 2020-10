Al Sant'Andrea torna il Covid, Genova preoccupa

La Spezia - Sono 6 i positivi al Covid in meno alla Spezia al 15 ottobre 2020. Un calo che quasi compensa la crescita di ieri e che riporta ai numeri di tre giorni fa, comunque più bassi di circa cento unità rispetto a giovedì scorso. Il totale odierno per l'ASL 5 è di 862 positivi, mentre rimangono sostanzialmente stabili i ricoveri: sono 54 (+1) con 7 terapie intensive (invariate). Il nuovo ricovero però torna a impegnare l'ospedale Sant'Andrea della Spezia, che era stato svuotato di pazienti Covid negli scorsi giorni. I nuovi tamponi positivi nello Spezzino sono 24 (11 contatto di caso confermato, 13 attività di screening), mentre le sorveglianze attive sono 617 (-28).



Venendo ai numeri regionali, è ancora una crescita sostenuta quella di Genova che oggi conta ben 365 nuovi positivi, che spinge il totale a 3.366. Incide anche il record di tamponi effettuati (5.149), che hanno portato a galla casi anche a Imperia (+29), Savona (+8) e nel Tigullio (+6). Sono 375 i tamponi in attesa di verifica e 161 i residenti fuori regione.

Di conseguenza si notano 27 nuovi ospedalizzati. Impegnato soprattutto il San Martino di Genova con 93 pazienti (+8) di cui 8 gravi, ma spicca anche il dato dell'ASL4 con 30 pazienti (+6) tra Lavagna e Sestri Levante. Al Galliera sono 43 (+1), al Gaslini 20 (+4), a Villa Scassi 57 (+1), 19 ad Imperia (+5) e 26 a Savona (+1). In totale i nosocomi liguri assistono al momento 342 persone di cui 26 in terapia intensiva.



Tre le vittime: un uomo di 64 anni a Rapallo, una donna di 95 anni ed un uomo di 79 anni al San Paolo di Savona. Il totale dall'inizio della pandemia sale a 1.626 in Liguria. Ci sono anche 60 guariti, per una somma di 9.612. In isolamento domiciliare al momento ci sono 2.771 individui (+11).