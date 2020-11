Al San Bartolomeo decedute due anziane, occupati altri sei letti Covid

La Spezia - Sono 736 i nuovi positivi emersi oggi in Liguria a fronte dei 4044 tamponi delle ultime 24 ore. E ancora una volta, la maggior parte, 378, sono stati rilevati nei laboratori della Asl3. Alto anche il numero di quelli relativi ad Asl5, ben 151 (68 contatto caso confermato, 83 attività screening). Sono 232 i guariti di giornata (13.446 da inizio pandemia), ricordando che, come detta il ministero, sono i pazienti che risultano negativi al test molecolare nonché quelli che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi (“previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi”, recita la circolare). La Liguria raggiunge poi quota 1.781 pazienti Covid-19 positivi deceduti, complici i 7 morti registrati nelle ultime 24 ore: due di questi riguardano lo Spezzino, con pazienti di 91 e 97 anni decedute all'ospedale San Bartolomeo. Salgono pertanto a 186 i decessi di pazienti con positività al Covid-19 negli ospedali spezzini dall'inizio della pandemia.



Dove crescono i ricoverati: al San Bartolomeo di Sarzana, Covid Hospital, ora sono 92 (+5), di cui 8 (gli stessi di ieri) in terapia intensiva; tornato a 'sporcarsi' il Sant'Andrea, che oggi aggiunge un secondo ricoverato oltre a quello di ieri dove c'è un ricoverato. A livello regionale gli ospedalizzati Covid-19 positivi sono 1.143 (63 in terapia intensiva), 50 in più rispetto a ieri.



La Liguria conta attualmente 14097 positivi al coronavirus, così ripartiti a livello provinciale:

IM = 1025 (+54)

SV = 1345 (+121)

GE = 9124 (+116)

SP = 1696 (+100)

Più 290 fuori regione/estero e 617 in fase di verifica/altre condizioni.



Le sorveglianze attive (contatto con positivi)

Asl1 = 1255

Asl2 = 1635

Asl3 = 1878

Asl4 = 655

Asl5 = 530 (+53)

Totale ligure = 5.953



Sono infine 7571 (+231) i liguri in isolamento domiciliare.



Casi ultime 24 ore.

ASL 1: 63

21 contatti caso confermato

42 attività screening



ASL 2: 130

28 contatto caso confermato

91 Attività screening

10 settore sociosanitario

1 rientro da viaggio



ASL 3: 378

112 contatto caso confermato

232 attività screening

34 settore sociosanitario



ASL 4: 14

3 contatto caso confermato

11 attività screening



ASL 5: 151

68 contatto caso confermato

83 attività screening