Aiuta il pusher a leggere il gratta e vinci, entrambi finiscono nei guai

La Spezia - Tradito da un gratta e vinci. Finirà con una segnalazione alla prefettura della Spezia, come assuntore di stupefacenti, la giornata di un 30enne spezzino che è stato fermato, questa mattina alle 12, assieme a uno spacciatore tra via Milano e via Venezia in città.

A fermare i due uomini sono stati gli agenti della Polizia municipale, in borghese, impegnati in un controllo. A balzare ai loro occhi lo scambio, avvenuto alla luce del sole e in mezzo alla strada, tra un 36enne malese regolare sul territorio nazionale e il 30enne.

Gli agenti sono entrati in azione e hanno stoppato entrambi. In particolare, l'acquirente si è attardato per spiegare al pusher come leggere un gratta e vinci. Entrambi sono stati colti in flagranza di reato e gli agenti poi hanno provveduto a formalizzare la denuncia, a carico del pusher, poi sequestrando 0.46 grammi di hashish e 10 euro ritenuti provento di spaccio.