Airone morto nel sacchetto abbandonato, multa fino a 600 euro

Lotta a degrado e inciviltà, con una nota macabra. La carcassa del povero volatile spunta nel corso dell'ispezione degli agenti ambientali.

La Spezia - Prosegue in città la lotta agli incivili e all'abbandono selvaggio di rifiuti. "C'è chi comincia bene la settimana, commettendo reati ambientali. È ormai nel mirino l’inciviltà che contrastiamo ogni giorno, grazie alle telecamere sparse per la città e al lavoro degli agenti ambientali", dichiara l'assessore all'Ambiente del Comune della Spezia, Kristopher Casati.



Tra gli interventi odierni, uno riguarda Via XX settembre: multa da 312 euro per mancata differenziazione dei rifiuti e posizionamento non conforme del sacco.

E la sanzione potrà arrivare a 600 euro per un abbandono accanto a una campana del vetro in Viale Italia. Con nota quantomai macabra: ispezionando i rifiuti abbandonati, gli agenti ambientali hanno trovato un airone morto.