Aggressione al centro commerciale, ci sono tre indagati

La Spezia - Chiusi gli accertamenti a seguito dell’intervento effettuato sull’aggressione perpetrata sabato sera scorso nei pressi del centro commerciale “Il Faro” di Viale Amendola, in danno di una donna spezzina che si era recata a fare la spesa. Complessivamente ha indagato in stato di libertà, per tentate lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale in concorso, un 30enne albanese incensurato, un 44enne indiano pregiudicato residente alla Spezia ed un 50enne di Varazze residente in provincia di Savona, che avevano peraltro destato un notevole allarme sociale.