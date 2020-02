Aggredita alle spalle e scippata in Via Veneto

La Spezia - Scippata in mezzo alla gente. E' la brutta avventura occorsa a una donna di 70 anni ieri sera, verso le 19, in Via Veneto nella parte che rientra nel quartiere di Mazzetta di fronte al Centro commerciale Kennedy.

Era già buio e alcune attività commerciali della zona erano ancora aperte quando è avvenuto il fatto. La signora si trovava a passare davanti a un fruttivendolo quando è stata aggredita alle spalle e le hanno strappato via la borsa. Lei è caduta a terra, ha urlato con quanta voce aveva attirando l'attenzione di quanti si trovavano nei negozi vicini che poi l'hanno aiutata a rialzarsi e a chiamare i carabinieri che poco dopo sono arrivati sul posto.

La signora ha riportato lievi contusioni a causa della caduta e ha potuto raccontare ai militari di aver visto il suo aggressore solo di spalle. La 70enne poi è stata accompagnata in ospedale per le medicazioni. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire tutta la vicenda e individuare il responsabile. La borsa rubata conteneva documenti e pochi contanti.