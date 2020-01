Aggredita alle spalle. Vittima e aggressore finiscono in ospedale

La Spezia - L'ha presa alle spalle e le ha stretto il collo. Brutale aggressione ieri pomeriggio nel quartiere Umberto I alla Spezia. Lo zelo di alcuni testimoni ha evitato il peggio perché hanno chiamato immediatamente la Polizia locale che in pochissimo tempo ha rintracciato la vittima, una 40enne residente in zona, e il suo aggressore.

E' stato un testimone dell'episodio a fornire anche una descrizione dell'uomo, un marocchino quarantenne e clandestino sul territorio nazionale. Lui è stato rintracciato in Piazza Brin ed era in un forte stato di alterazione psicofisica.

Stando a quanto si apprende la donna è stata presa di mira e aggredita a pochi passi dal centro commerciale "Il faro". L'aggressore l'ha presa alle spalle e le ha stretto il braccio attorno al collo. Sono stati momenti di autentico terrore tant'è che la vittima è stata ricoverata in Pronto soccorso per il forte stato ansioso in cui versava a causa dell'assalto.

Le telecamere, la Polizia di Stato e la Locale hanno fatto il resto. Le volanti della Polizia di Stato sono intervenute per collaborare agli ulteriori atti d'indagine. In particolare l'aggressore, in evidente stato di alterazione psichica veniva condotto in questura dove veniva identificato.

Il quarantenne ha precedenti penali, privo del permesso di soggiorno e soggetto a provvedimento di espulsione da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. L'aggressore è stato quindi denunciato all'Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali e accompagnato all'ospedale per i comportamenti, dettati dal forte stato di alterazione, mostrati anche negli uffici di Municipale e Polizia di Stato