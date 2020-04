Aggredisce l'ex moglie, nel marsupio c'è un coltello

La Spezia - Prima le parole, poi gli insulti e infine una spinta e le mani al collo. Solo l'intervento della guardia giurata in servizio presso un supermercato ha evitato il peggio ieri pomeriggio, quando un uomo ha aggredito l'ex moglie in pieno giorno nel quartiere della Chiappa. I due si erano appena incontrati casualmente in attesa di fare la spesa quando è nata un'aggressione molto violenta, al culmine della quale lui ha provato a trascinare la donna in un vicolo trascinandola per i capelli.

Quando una volta della Polizia è arrivata sul posto ha trovato l'aggressore, un cittadino straniero, in forte stato di alterazione mentre ancora cercava di colpire la malcapitata, difesa da una guardia giurata che le faceva da scudo. La vista degli agenti davano un'ulteriore impulso alla collera dell’uomo che a quel punto ha cercato di colpire anche gli operatori di polizia con calci e pugni. Arrivata una seconda pattuglia, il forsennato è stato immobilizzato e posto in sicurezza. Perquisito, è saltato fuori anche un coltello a serramanico con una lama di 9 centimetri che questi portava all'interno di un marsupio.

Sentiti i testimoni, è risultato che la donna e l’ex coniuge si erano incontrati casualmente fuori dal supermercato. Sarebbero stati motivi di gelosia a scatenare la violenza. La vittima, una cittadina dominicana, è stata sottoposta alle cure dei sanitari intervenuti sul posto ed è stata informata del suo diritto di sporgere querela per l’aggressione. L'uomo per ora è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per il porto abusivo del coltello.