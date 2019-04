Aggredisce a testate i carabinieri intervenuti per sedare una rissa

Il 29enne, arrestato, ha trascorso la notte in caserma ed è stato processato questa mattina per lesioni e violenza a pubblico ufficiale.

La Spezia - Ieri sera i Carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia della Spezia hanno arrestato, per lesioni e violenza a pubblico ufficiale, un marocchino 29enne.

Due gazzelle erano intervenute in Via del Canaletto a seguito di alcune chiamate al 112 che segnalavano una violenta lite in strada fra tre persone, una delle quali era finita a terra. All’arrivo dei militari, che hanno cercato di separare i contendenti, uno di loro ha colpito un Brigadiere con una testata, causandogli una ferita alla tempia, poi medicata al Pronto soccorso e giudicata guaribile in otto giorni. L’aggressore, bloccato e accompagnato in caserma dai colleghi del ferito, è stato così tratto in arresto. Dopo avere trascorso la nottata in camera di sicurezza, è comparso stamattina dinanzi al Giudice per il giudizio direttissimo.