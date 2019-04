Agenti eroi salvano passante colto da una crisi epilettica

La Spezia - Deve la vita a quattro agenti della Polizia municipale della Spezia che oggi pomeriggio alle 14.30 circa lo hanno salvato perché colpito improvvisamente da una crisi epilettica. Ora, un uomo di 39 anni di origini straniere è ricoverato in ospedale.

La crisi lo ha colto mentre passava davanti alla caserma della Polizia locale di Via Lamarmora e in suo soccorso si sono lanciati tre agenti che hanno tempestivamente chiamato i soccorritori e impedito che l'uomo potesse soffocarsi con la lingua oppure con la saliva.

I primi attimi si sono rivelati fondamentali, quando soccorritori sono arrivati sul posto l'uomo le sue condizioni sembravano lievemente migliorate. Ora si trova in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.