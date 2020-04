Agente della Municipale positivo al virus, caserma sanificata

La Spezia - E' positivo il tampone dell'agente della Polizia locale ricoverato ieri in ospedale. Stando a quanto si apprende il quadro clinico dell'agente 50enne è monitorato con attenzione e al momento nel complesso risulta in buone condizioni. Città della Spezia aveva dato un'anticipazione qui. Ed è proprio da ieri che all'interno della caserma di Via La Marmora sono state prese tutte le precauzioni del caso: il plesso, gli spazi comuni, l'ufficio dell'agente che appartiene ai reparti operativi (non agli uffici di ricevimento al pubblico) e i mezzi sui quali ha prestato servizio sono stati già sanificati. Vista la situazione si è resa necessaria anche la rimodulazione dei dei turni. Comunque, il Corpo della Polizia municipale garantisce tutta la sua operatività e nelle prossime ore fornirà anche i primi risultati del nuovo servizio di controllo veicolare stabilito dalla Prefettura della Spezia e coordinato dalla Questura.

Al momento i contatti più stretti dell'agente ricoverato, tra i quali anche la compagna anch'ella in servizio al comando di Via La Marmora, sono in fase di rintraccio e si trovano in sorveglianza attiva.

Sono molti gli attestati di solidarietà nei confronti dell'agente e l'augurio di tutti i colleghi è che si rimetta presto in salute. In queste ore di tensione l'assessore alla Polizia locale e Sicurezza Gianmarco Medusei è rimasto in costante contatto telefonico con la famiglia dell'uomo: “Ci stringiamo e vogliamo esprimere profondo affetto, stima e vicinanza all'agente e alla sua compagna. L'agente è ricoverato e le sue condizioni di salute sono la priorità. La sanificazione è già stata attuata e in precedenza tutti gli agenti erano a distanza negli uffici e hanno regolarmente indossato guanti e mascherine. Asl sta proseguendo nel rintraccio di tutti i contatti stretti. La Polizia locale è in prima linea fin dall'inizio di questa emergenza ed è molto attiva, gli agenti sono orgogliosi di fare parte di questo Corpo. Anche per la popolazione si stanno confermando un punto di riferimento”.