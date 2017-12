Addobbi natalizi e botti contraffatti sequestrati dalla Finanza

Doppia operazione messa in atto dai militari delle Fiamme gialle spezzine e di Sarzana.

La Spezia - Nel periodo a ridosso del Natale e in questi giorni di fine anno, i reparti della Guardia di Finanza della Spezia hanno eseguito una serie di controlli negli esercizi commerciali per riscontrare la conformità e la sicurezza dei prodotti in vendita.

L’operazione si inserisce nell’ambito del “Dispositivo operativo a contrasto della contraffazione e all’abusivismo commerciale organizzato”, predisposto dal comando provinciale, rivolto a contrastare i fenomeni di vendita di prodotti recanti marchi, certificazioni

o indicazioni di provenienza contraffatti ovvero insicuri, in quanto non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale ed europea, nonché forme di abusivismo commerciale organizzato.



Nello specifico a Sarzana, i militari della locale compagnia sono intervenuti presso un grosso centro commerciale gestito da cittadini cinesi localizzato sulla Variante Aurelia.

Nel corso del controllo, sono stati rinvenuti circa 2.800 prodotti, tra i quali numerosi accessori e addobbi natalizi anche destinati all’infanzia, sprovvisti della etichettatura di composizione o con etichettatura non conforme al dettato normativo previsto dalla

normativa europea e dal Codice del consumo.

Sono stati trovati anche 4.200 articoli pirotecnici, quali fontane luminose, “botti a ripetizione”, petardi di varia tipologia che riportavano etichettatura non conforme alla specifica direttiva europea e il cui uso può rappresentare un grave rischio per l’incolumità

delle persone che li maneggiano o che si trovano nei dintorni.

I prodotti sono stati sottoposti a sequestro, mentre all’imprenditore è stata elevata una sanzione amministrativa.



Alla Spezia, nella giornata di Santo Stefano, i finanzieri hanno eseguito un controllo presso un esercizio commerciale per la verifica della normativa sulla sicurezza dei prodotti posti in vendita.

All’interno del negozio controllato, sono stati rinvenuti circa 1.000 pezzi, relativi a addobbi natalizi, giocattoli, materiale elettrico, lampade e pile, tutti provenienti dalla Cina e mancanti della marchiatura “CE” ovvero con il marchio apposto in maniera palesemente contraffatta.

In questo caso, il rappresentante legale della società è stato denunciato alla Procura della Repubblica e dovrà rispondere per reati contro la fede pubblica, l’industria e il commercio.