Addio donna Lina, anima storica di Locanda Alinò

La Spezia - Se ne è andata a soli 70 anni circondata dall'affetto dei suoi cara Lina Palomba la "mamma" di Alinò, il locale di via del Molo gestito dai figli Beppe e Ciro, dove da sempre aveva comandato la cucina. Sconfitta da una malattia che ad inizio estate ha rimanifestato la sua aggressività, aveva da poco festeggiato con l'adorato marito Giovanni le nozze di zaffiro per i 45 anni di matrimonio. Nativa di Torre del Greco ma spezzina di adozione, raggiunse il Golfo dei Poeti negli anni Settanta, dove mise subito in pratica l'estro per la cucina e in particolare per le specialità partenopee sino a trasmettere ai figli questa passione.

Una vita dedicata alla famiglia e al lavoro con la gioia di quel locale divenuto meta di famiglie e sportivi, in particolare i calciatori dello Spezia che reclamavano sempre i suoi piatti e a cui dedicò per l'agognata promozione una cena tanto apprezzata da meritarsi dal mister Italiano il titolo di "cuoca aquilotta". I funerali si svolgeranno domani in forma strettamente privata in ottemperanza alle regole anticovid. I figli Beppe, Ciro, Marianna e Alessandra sommersi dai numerosissimi attestati di affetto pervenuti ringraziano commossi.