Sono iniziate questa mattina le operazioni di smontaggio della struttura che sovrastava da una decina d'anni un cantiere edile abbandonato.

La Spezia - Gli abitanti di Marola e Cadimare dicono addio alla gru che per dieci anni ha fatto parte del panorama della Costa, sovrastando il cantiere per la costruzione di alcuni box fermo da altrettanto tempo a causa del fallimento di una ditta edile.

Questa mattina di buon'ora gli operai dell'impresa incaricata dal Comune della Spezia, che sta eseguendo la rimozione della struttura in danno alla proprietà, si sono presentati con i mezzi necessari per lo smontaggio del braccio e del fusto della gru e entro la sera, se il meteo non giocherà scherzi, le operazioni dovrebbero essere conclusi.

"Oggi è una giornata importante, un evento per noi cittadini della zona. Da anni chiedevamo che questa gru venisse tolta e ringraziamo Stefano Faggioni per l'impegno che ha profuso nei confronti delle istituzioni affinché questo avvenisse. Un grazie anche agli enti che hanno finalmente preso questa decisione", afferma un abitante della zona.



All'inizio delle operazioni ha presenziato anche il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini.