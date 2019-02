Addio all'artigiano amico della città Edoardo Bertellotti

Lunedì i funerali a Gaggiola. Era un attivissimo membro del Natale subacqueo e curò il coordinamento delle luminarie. Il ricordo di Melley: "Un uomo straordinario".

La Spezia - Era un artigiano capace e sensibile pronto a spendersi in ogni situazione per la città. Se n'è andato a 59 anni Edoardo Bertellotti per una malattia difficile contro la quale combattere. L'ha affrontata con tenacia e discrezione ma alla fine la ha avuta vinta lei.



Edoardo Bertellotti era arredatore e tappezziere molto apprezzato in centro città. La notizia della sua scomparsa si è diffusa nel pomeriggio e in molti hanno voluto esprimere la massima vicinanza alla moglie Francesca e al fratello Paolo, anch'egli tappezziere.

Profondo il dolore dell'amico Guido Melley con il quale condivideva la passione calcistica per l'Inter e lo Spezia Calcio. “Era un carissimo amico - ha spiegato il commerciante Melley - e un uomo che lavorava soprattutto per rendere più bella la città. Con lui e altri amici condividevamo un gruppo chiamato 'Triplete' sul quale discutevamo della nostra fede interista e cercavamo di vedere insieme le partite”.



Prima che le deleghe alle luminarie natalizie passassero direttamente al Comune della Spezia Edoardo Bertellotti ne curava il coordinamento. Nel suo lavoro era meticoloso, preciso, perfino poetico: seppe arredare con gusto le case più belle della città spiccando soprattutto nella scelta dei tessuti.

Tra le sue passioni anche quella per la subacquea. I funerali si terranno lunedì alle 15 nella chiesa di San Francesco di Gaggiola.