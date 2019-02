Addio all'architetto Mendini. "Votò" a favore della nuova Piazza Verdi

Una vita ricca prestigiosi riconoscimenti. Sua la Poltrona Proust.

La Spezia - E' morto ad 87 anni l'architetto e designer Alessandro Mendini, uno dei rinnovatori del design italiano dalla fine degli anni '70. Milanese, faceva parte del gruppo "Alchimia" ed era conosciutissimo per la collezione 'Museum Market' del 1993 e la poltrona Proust esposta in diverse collezioni permanenti, quali il triennale Museum design e il Museo delle arti di Catanzaro.

Nel corso della sua carriera Mendini aveva fatto parte anche della commissione giudicatrice per la commissione giudicatrice dei progetti di Piazza Verdi.

qui).

Per la sua attività di designer ha ricevuto due volte il Compasso d'oro, nel 1979 e nel 1981, inoltre ha ricevuto l'European Prize for Architecture Awards nel 2014 ed è stato nominato Chevalier des Arts et des Lettres in Francia. Da architetto Alessandro Mendini ha progettato il Groninger Museum in Olanda e la Torre del paradiso a Hiroshima.