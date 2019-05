Addio al professor Zacutti ex primario di ostetricia e ginecologia del Sant'Andrea

La Spezia - Lutto alla Spezia per la morte del professor Alberto Zacutti. Era stato primario ostetrico e ginecologo dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia dal 1962 fino al 1997. Aveva 95 anni.

E' considerato un pioniere per le tecniche moderne per aver utilizzato uno dei primi ecografi in Italia.

Alla Spezia introdusse anche tecniche chirurgiche innovative per la realizzazione di delicati e complessi interventi oncologici.

I funerali si terranno giovedì 23 maggio alle 11 nella chiesa di Viale Garibaldi Nostra Signora della Neve. Lascia la moglie, i figli, la sorella e i nipoti.