Addio al professor Gino Vidimari, colonna del liceo scientifico "Pacinotti"

La Spezia - L'intelligenza acuta, la battuta fulminante, la presenza brillante. Un vero e proprio mito per generazioni di studenti spezzini. Questo è stato Gino Vidimari, colonna portante del liceo scientifico "Antonio Pacinotti" e dell'insegnamento delle scienze in città per diversi decenni. Si è spento ieri all'età di 78 anni dopo una breve malattia. Era in pensione da una dozzina di anni dopo averne spesi quaranta insegnando chimica, scienze naturali, biologia e astronomia a migliaia di spezzini che sapevano che con lui si poteva anche rischiare uno zero sul registro, ma l'unica cosa che non si sarebbe rischiata era non trovare risposta a un qualsiasi dubbio.

Personalità straordinaria, nel senso stretto del termine, a tratti imprevedibile ma assolutamente autorevole. A ogni parola della sua voce bassa e roca, scavata da migliaia e migliaia di sigarette fumate anche nei corridoi della scuola (quando si poteva), traspariva la sterminata cultura e la grande passione per la materia. E pensare che prima delle scienze c'era stato l'avviamento al seminario, gli studi teologici e una finestra sulla vita all'interno della Chiesa. Poi negli anni Sessanta la laurea in biologia all'Università di Pisa, con cui aveva continuato anche a collaborare durante il lavoro nel liceo. L'insegnamento e di pari passo l'attività di scrittore di libri di testo per la scuola. Verso la fine degli anni Novanta aveva anche tentato la strada della politica candidandosi alle elezioni comunali con Forza Italia.

Ma dietro quegli occhi penetranti si nascondeva anche il dolore personale di uno dei tanti profughi istriani, che aveva vissuto sulla propria pelle la persecuzione etnica dei partigiani titini. Era infatti nato a Pola nel 1941 e scappato, ancora bambino, negli anni seguenti la guerra riuscendo a crearsi una vita alla Spezia. Il suo cognome (italianizzazione di Vidmar) risulta tra quelli delle 374 famiglie sfollate presso la caserma "Ugo Botti". Un passato fatto di lutti diretti, di cui aveva la forza di raccontare con gli occhi lucidi a chi volesse ascoltarlo. I funerali del professor Vidimari si terranno mercoledì 20 novembre presso la chiesa di San Pietro Apostolo a Mazzetta alle 11. Riposerà presso il Cimitero dei Boschetti.