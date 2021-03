Addio al dottor Luigi Cadenotti, un faro per la comunità

La Spezia - Marito, padre e nonno esemplare. Un medico che ha dato tanto ai suoi pazienti. Non ci sono altre parole per definire il dottor Luigi Cadenotti scomparso oggi all'età di 73 anni, portato via da una malattia contro la quale ha combattuto con tenacia.

Medico di famiglia attento, ha vantato un'importante e lunga carriera ospedaliera passata tra la scuola infermieri, in Medicina e negli ultimi anni in Oncologia per patologie di natura ematologica. E' stato membro anche dell'associazione Medici cattolici.

Di levata statura morale animato da valori profondi era sempre pronto a mettersi in gioco. Numerosi gli attestati di stima nei suoi confronti: c'è chi racconta di dovergli la vita per la dovizia e sapienza nell'attenzione e nella cura dimostratagli, chi lo ricorda come un fine ascoltatore e chi sottolinea quanto non bastino le parole per spiegare il vuoto immenso che si è venuto a creare nella comunità.

Luigi Cadenotti lascia l'amatissima moglie Gianna, le adorate figlie Valentina, Francesca e Sara e i tre splendidi nipotini. L'ultimo saluto ci sarà domani nella parrocchia di Nostra signora della salute, alle 15.30 in Piazza Brin. A tutta la famiglia e in particolare alla collega Sara giungano le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Città della Spezia.