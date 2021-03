Addio ad Aldo Pelizza il partigiano Lillo

La Spezia - "Aldo Pelizza, garibaldino del battaglione Vanni ci ha lasciato". Comincia così il ricordo dell'Anpi spezzina in memora di Lillo, storico partigiano mancato in questi giorni. "Ha sempre custodito nel suo cuore i ricordi di quei lunghi e terribili mesi di conflitto che hanno portato alla liberazione il nostro paese dal giogo nazifascista. Aldo, nome di battaglia Lillo ebbe due grandi amori nella vita: l'antifascismo e la moglie Lilla. Sposato giovanissimo andò a lavorare al Muggiano, in Fincantieri, dove poi si ammalò di asbestosi. Pur non partecipando alla vita pubblica politica, ha sempre seguito le dinamiche politiche del Paese ed è sempre stato dalla parte dei più deboli e oppressi".

"Tutto l 'Anpi - conclude la nota - esprime alla famiglia le proprie condoglianze e invita gli antifascisti e democratici tutti a ricordare non solo Aldo ma tutti coloro che sono stati dalla parte di chi ha difeso e difende la democrazia".