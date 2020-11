Addio a frate Sereno Baiardi, per anni legato alla provincia spezzina

La Spezia - Ha suscitato commozione, cordoglio e preghiera, nelle comunità francescane, la morte di fra Sereno Baiardi, dei frati Minori, avvenuta a Trento martedì scorso all’età di 79 anni. Giuseppe Angelo Baiardi, poi frate Sereno, era nato a Rivanazzano, in provincia di Pavia, e per ben quarantasei anni ha operato come missionario negli Stati Uniti d’America. Ma la sua vita è stata anche legata alla Liguria, e alla Spezia in particolare. A Levanto, sede di studentato teologico, era stato ordinato sacerdote il 26 giugno 1966 nella chiesa dell’Annunziata, dopo aver studiato al “Serafico” di Recco. Andò poi in Libia, proprio negli anni dell’espulsione degli italiani, religiosi compresi. Dal 1971 al 2015 è stato in America, restando a lungo responsabile del segretariato generale delle missioni francescane. In tale veste ha visitato da un capo all’altro quel grande paese, con compiti organizzativi ma anche pastorali e di predicazione itinerante, specie presso le popolazioni immigrate. Nei fine settimana percorreva migliaia di chilometri, predicando, celebrando Messe, confessando. La domenica sera tornava poi a Bonher’s Lake, nel Wisconsin, dov’era il suo ufficio: un ufficio divenuto col tempo un orizzonte collegato con il mondo. Rientrato in Italia, per due anni, dal 2016 al 2018, è stato alla Spezia, nel convento di Gaggiola, dove presto sarà celebrata una Messa in suo suffragio. Ai frati Minori e ai familiari di frate Sereno le nostre condoglianze.