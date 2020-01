Addio a Vincenzo Richichi, oggi i funerali

La Spezia - Lutto alla Spezia per la morte di Enzo Richichi, 54 anni. Conosciutissimo alla Spezia per la sua passione per il calcio, seguiva con attenzione alcune squadre giovanili come dirigente, ed ex giocatore del Marolaquasanta. Richichi se ne è andato dopo la lotta estenuante con un male che non gli ha lasciato scampo. Addoloratissimi quanti lo conoscevano e lascia un vuoto nel cuore della moglie, del figlioletto del fratello e della cognata.

Oggi si sono svolti i funerali alla chiesa dell'Acquasanta, troppo piccola per contenere quanti hanno voluto porgere l'ultimo e triste saluto ad un amico di tante persone e un uomo di sport con il cuore grande.