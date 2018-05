Addio a Sara Venturi, giovane vita coraggiosa

Ventotto anni, ha combattuto con una grave malattia per lunghi mesi. Si è arresa questa mattina all'ospedale Gaslini di Genova, dove era in cura. Si era sposata meno di un anno fa con Gianluca Parenti, addetto stampa dello Spezia Calcio.

La Spezia - Intelligente, delicata, divertente, bella. Non si può definire in altra maniera. Sara Venturi, 28 anni, sarà sempre ricordata così da chi oggi la piange. Questa mattina all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova è finita la sua battaglia contro una malattia rara che l'aveva colpita qualche anno fa e con cui aveva convissuto per lunghi mesi. Mesi di cure ma anche di gioie, la più grande il matrimonio con Gianluca Parenti, addetto stampa dello Spezia Calcio, club che oggi si chiude nel dolore.



Sara si era diplomata all'istituto magistrale Mazzini della Spezia e aveva proseguito gli studi all'università di Genova. Nel tempo il suo destino e quello di Gianluca, che da lì a poco avrebbe cominciato a collaborare con la squadra aquilotta, si sono incrociati. Si erano sposati il 9 luglio dell'anno scorso, a dicembre il viaggio di nozze in Nuova Zelanda tanto atteso. Due settimane tra i paesaggi incantati di una delle lande più incontaminate della terra.

Poco dopo il ritorno alla Spezia però le condizioni di Sara si sono nuovamente aggravate. Il ricovero all'ospedale Gaslini per un nuovo ciclo di terapie, il marito sempre al fianco che lasciava il suo capezzale solo per assolvere al suo ruolo di coordinatore della tribuna stampa del "Picco". Oggi a Genova ci sono proprio tutti i dipendenti della società: dal presidente Chisoli all'amministratore delegato Micheli all'uomo marketing Ferretti. E c'è una città intera, commossa.



CDS si stringe al dolore profondo che ha colpito Gianluca e la famiglia di Sara porgendo loro le più sentite condoglianze.