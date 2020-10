La Spezia - La Spezia dice addio a Romano Guani, il portiere "paratutto". Nato sulle rive del Lagora nel 1937 ha associato la sua lunga vita al mondo dello sport per il quale si è impegnato insieme ai suoi fratelli. Fu capo squadra nei Vigili del Fuoco "Pieracci" La Spezia, presente al terremoto del gennaio 1968 nel Belice ed al terremoto del maggio 1976 in Friuli. Come tanti ragazzini usciti dalla seconda guerra mondiale prendendo confidenza con il pallone nei giardini di Piazza Brin. Qualcuno lo nota e lo porta all'Audax dove disputa il suo primo campionato nel 1953/54. L'anno successivo passa alla Fezzanese in prima categoria dove vince il campionato e passa in promozione. Come il fratello Pilade è girovago andando ad indossare diverse casacche sia in Liguria che in Toscana in club di promozione e di IV serie Nazionale. Convocato in diverse rappresentative provinciali e regionali si è poi diplomato allenatore e dopo avere condotto squadre di categoria della provincia spezzina si dedica dal 1978 alla preparazione dei portieri.



Ha indossato le maglie di Audax, Fezzanese, Sestri Levante, ArsenalSpezia, Forte dei Marmi, Don Bosco, Ausonia Brin, Portarocca, Pegazzano, Levanto. E' stato allenatore e preparatore dei portieri nel Monterosso, Ausonia Brin, Migliarinese, Levanto, Spezia FBC, Rapallo Ruentes, Vezzano, Canaletto. Nel 2008 è stato responsabile preparatore portieri DLF " Le giraffe " di La Spezia, ha vinto il premio alla carriera AIAC 2010. Il funerale avrà luogo presso la Chiesa di San Michele Arcangelo di Pegazzano mercoledì 7 ottobre alle 15.