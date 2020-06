Addio a Manuel Tavilla, il saluto di Spezia&Carrara Cruise Terminal

La Spezia - E' mancato questa mattina all'età di 63 anni il Comandante Manuel Tavilla.

Capitano di Lungo Corso, ha dedicato la vita al lavoro, prima come comandante di navi mercantili per il traffico di prodotti petroliferi liquidi e gassosi, poi con il ruolo di Comandante d'Armamento, ovvero dirigente responsabile del personale navigante.

Nell'anno 2000 ha fondato LITAV centro di eccellenza a livello nazionale nella formazione marittima diventando formatore qualificato presso il Ministero dei Trasporti.

Nel 2009 fonda ed assume la presidenza di ANIFORMAR, l'Associazione Nazionale Formatori Marittimi che riunisce la stragrande maggioranza delle aziende e dei professionisti operanti nel settore.

Negli ultimi anni è stato responsabile della security del terminal passeggeri del porto della Spezia contribuendo, con soluzioni sempre brillanti ed innovative, alla crescita del traffico crocieristico.

Persona generosa e da tutti stimata, amava la vita ed il buon cibo, da assaporare, preferibilmente in compagnia, nel suo mitico "rusticone" a Castelnuovo Magra.

La società Spezia&Carrara Cruise Terminal Srl, che perde oggi una delle sue figure chiave, si unisce al dolore di colleghi, amici e familiari per la scomparsa del proprio caro.