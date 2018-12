Addio a Luigi Tonelli, signore delle statistiche per la Camera di commercio

La Spezia - È scomparso nei giorni scorsi Luigi Tonelli. Aveva 85 anni e per chi lo conosceva era semplicemente “Gigi”. Impiegato alla Camera di Commercio della Spezia è stato per una vita il signore delle statistiche. Era il referente in sede provinciale dell’Istat, l’istituto nazionale di statistica. Era lui a curare le rilevazioni che i trentadue Comuni della provincia trasmettevano all’ente camerale. A computare i dati sulla demografia e soprattutto sull’andamento dei prezzi. Questi ultimi erano di particolare importanza negli anni Settanta e Ottanta quando in Italia l’inflazione correva a due cifre. E non meno rilevanti erano i rilevamenti sull’occupazione provinciale, sul movimento del porto e sui transiti sulle autostrade, sugli arrivi e le presenze turistiche. I dati venivano poi elaborati dall’Istat per le campionature nazionali, mentre la pubblicazione dell’Unioncamere liguri provvedeva trimestralmente a raccoglierli in una pubblicazione molto utile per chi si occupasse di analizzare e prevedere lo stato di salute sociale ed economica dello Spezzino. Dal suo osservatorio Gigi Tonelli ha “letto” nella filigrana delle cifre il calo demografico della città scesa dal picco dei 130 mila abitanti ai poco più di 90 mila dell'ultimo trentennio, il costante e progressivo incremento dell’attività portale e dell’affluenza turistica cui ha corrisposto il progressivo ridimensionamento della struttura industriale spezzina.