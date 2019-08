Addio a Giuseppe Porcaro. La famiglia: "Grazie per tutto quello che ci hai dato"

La Spezia - Profondo cordoglio alla Spezia per la morte di Giuseppe Porcato, dipendente Acam in pensione, scomparso improvvisamente ieri all'età di 85 anni. A ricordarlo è la famiglia in un a lettera profonda e piena d'affetto.

"Grazie nonno - scrivono Lisa, Mattia Luca e i pronipoti -. Non potremo mai ringraziarti abbastanza per quello che ci hai dato,quello che hai fatto per noi. Uomo forte come la roccia e come la roccia ti ha vinto solo il tempo. Lavoratore instancabile, nonno e bisnonno meraviglioso. Abbiamo perso un riferimento insostituibile, ma ti porteremo sempre nei nostri cuori così come tu hai sempre portato il tuo nonno. Grazie di questa immensa e indelebile eredità che sapremo sempre custodire.Speriamo tu sia a raccontare le tue storie lassù a grandi e piccini. Ti vogliamo bene".