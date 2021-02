Addio a Giovanni Papale, con la Marina aveva girato il mondo

La Spezia - All'età di 74 anni si è spento a Rebocco Giovanni Papale, pensionato della Marina militare, con la quale ha partecipato a importanti missioni estere in tutto il mondo. Lascia nel dolore la moglie Maria Mangano, i figli Franco e Marco, oltre ai generi e agli amati nipoti. I funerali si svolgeranno sabato 6 febbraio alle 15 nella chiesa di Nostra Signore della Neve in viale Garibaldi.

Uomo dal cuore immenso, Giovanni Papale ha dedicato la sua vita all'altruismo e al prossimo, sempre disponibile per le persone che gli chiedevano aiuto ed è successo spesso con gli stranieri per strada. Il mare e la navigazione erano le sue passioni che aveva coltivato anche nel periodo della pensione. Sabato come detto i funerali, la salma è all'obitorio dell'ospedale Sant’Andrea della Spezia.