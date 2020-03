Addio a Giordano Paladini ex impiegato comunale e dirigente dell'Arsenal Spezia

La Spezia - È mancato all'età di 95 anni Giordano Paladini persona molto amata ed apprezzata nel mondo del calcio locale e non solo. Ex dipendente del Comune della Spezia, ha lavorato per anni negli uffici assegnazione case popolari. Nato a Gorfigliano in Garfagnana, deportato in Germania nel tempo di guerra, vi rimase fino alla liberazione. Ha vissuto a Roma, Lucca e Genova trasferendosi con la famiglia poi, nella nostra città negli anni '50. Ha iniziato quindi a seguire lo sport diventando dirigente di calcio dell'Arsenal Spezia collaborando con Carpanesi, Serpe e Castellazzi ha organizzato alcuni tornei calcistici tra cui il Torneo di Viareggio. Lascia la moglie Clara il figlio Pietro, la figlia Alessandra e i nipoti Giordano, Giulio e Guido che mai lo dimenticheranno.

"Per me è stato come un papà - racconta il nipote Giordano ritratto con lui nella foto - mi ha cresciuto e nonostante l'età non si è mai preparati per una cosa del genere". Per i parenti lontani di Paladini questo è un giorno doppiamente triste, infatti non potranno raggiungere il congiunto per porgergli un ultimo saluto. Chi è attualmente fuori provincia per le disposizioni dei decreti di contenimento al coronavirus non potrà giungere in riva al golfo.