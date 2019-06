Addio a Giancarlo Capellari, decano degli istruttori di guida spezzini

La Spezia - E' stato il maestro degli istruttori di guida spezzini, Giancarlo Capellari 84 anni scomparso nei giorni scorsi. Oggi pomeriggio alle 15.30 si sono tenuti i funerali nella chiesa parrocchiale San Bernardo Abate nel quartiere della Chiappa.

Capellari se n'è andato al termine di una lunga malattia e oggi la scuola guida della sua famiglia, in Via Fratelli Rosselli, era chiusa per lutto. Capellari era un pezzo di storia della città quando le vie erano poco trafficate e davvero in pochissimi avevano la licenza di guida.

La sua storia, come istruttore, parte da lontano da una scuola guida che non c'è più: si chiamava Stanguellini - Fiorentini. La scuola chiuse e fu la base per l'apertura delle altre, poi divenute storiche, tra queste appunto la Capellari che oggi è gestita sempre in famiglia.

Al dolore della moglie Silvana, dei figli della nuora, del nipote e i parenti, alla Chiappa si sono uniti tanti altri rappresentanti delle scuole guida spezzine.