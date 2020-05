Addio a Enzo Mergoni, storico rappresentante dei trasportatori spezzini

La Spezia - Un nuovo lutto ha colpito la famiglia della Confartigianato. "Anche Enzo Mergoni ci ha lasciato, dopo solo pochi giorni dalla scomparsa di Francesco Botto - così da Via Fontevivo -. Si è spento a seguito di un malore improvviso quello che era stato uno dei suoi più stretti collaboratori, responsabile del settore fiscale e storico rappresentante dei trasportatori spezzini. Mentre ci uniamo commossi con un forte abbraccio alla moglie Anna ed ai figli Davide e Giovanni, in questo momento così difficile per tante ragioni, siamo convinti che il suo ricordo, assieme a quello di Francesco e del mitico presidente Alfredo Toti, ci aiuterà a superare uniti tutte le difficoltà, restando al servizio di quel mondo delle imprese che per decenni li ha visti alla Spezia grandi protagonisti. Una preghiera".