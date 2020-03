Addio a Emanuela Martini coautrice del "Tg dei ragazzi" di Tele Liguria Sud

La Spezia - Un sorriso candido e una parola sempre gentile per i suoi interlocutori. E' questa l'immagine impossibile da dimenticare di Emanuela Martini storica collaboratrice di Tele Liguria Sud nella redazione del tg dei ragazzi. Emanuela si è spenta oggi, il suo sorriso rassicurante non c'è più.

A ricordare Manuela anche il consigliere comunale Guido Melley: "Una persona speciale, davvero speciale ci ha lasciato. Ricordo con affetto il rapporto personale che ha avuto prima con mio padre e poi con me, non solo come amica gentile ma anche in qualità di affezionata cliente.

Ricordo poi l’impegno politico, sociale e civile che hanno contrassegnato la sua vita. Una vita spesa per il prossimo. Cara Manuela, rimarrai nei nostri cuori ed un caro affettuoso abbraccio ai tuoi cari".