Addio a Don Furno, una vita per l'ecumenismo

La Spezia - Giovedì sera si è spento all’ospedale della Spezia don Giancarlo Furno. Nato alla Spezia il 19 maggio 1931, venne ordinato sacerdote a Sarzana, nella cappella del seminario vescovile, il 14 gennaio 1962. Fu per un anno vice parroco in piazza Brin, alla Spezia, quindi, dal 1963 al 1971, parroco a Mezzema di Deiva, al confine occidentale della diocesi. Dal 1971 al 1988 fu per ben ventisette anni parroco di San Benedetto, quindi per cinque anni parroco di San Lazzaro di Sarzana. Dal 2003 era collaboratore nella chiesa abbaziale di Santa Maria Assunta alla Spezia. Don Furno ricopri anche diversi incarichi a livello diocesano e nazionale, in particolare nel campo dell’ecumenismo, che ebbe sempre a cuore. Fu delegato per l’ecumenismo prima nell’ambito dell’Unione apostolica del clero, poi a livello diocesano, e insegnò la materia all’Istituto superiore di scienze religiose. Si interessava in particolare della liturgia bizantina, oltre che dei problemi teologici connessi con l’ecumenismo, specie dopo il Concilio. Nell’Unione apostolica del clero fu a lungo presidente diocesano ed anche vice presidente nazionale per il Nord Italia. Don Furno apparteneva ad una famiglia spezzina molto legata al movimento cattolico. Il padre Emanuele fu, nel primo dopoguerra, tra i responsabili del settimanale cattolico “Il popolo”. Il fratello Lamberto, morto nel 2001, già partigiano nella brigata “Muccini”, è stato uno dei più noti giornalisti “vaticanisti” italiani, a lungo alla “Stampa” e poi al “Sole 24 ore”. I funerali di don Furno, presieduti dal vescovo, si terranno domani 20 agosto alle 10.30 nella chiesa abbaziale di Santa Maria alla Spezia. Alla famiglia le nostre condoglianze.